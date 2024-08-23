Eskişehir'de Tarım Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Tarım Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir\'de Tarım Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir'de çiftçiler ve sektör temsilcileri, tarımsal üretim sürecindeki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da telefon bağlantısıyla katıldı.

23.08.2024 11:47
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Eskişehir'de bir araya gelen çiftçiler ile sektör temsilcileri, tarımsal üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini görüştü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükteki toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün konuşmasının ardından katılımcılar taleplerini anlattı.

Toplantıya telefon bağlantısıyla katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehirli çiftçilerimize öncelikle 'İyi ki varsınız' diyorum. Eskişehir tarımı için yoğun bir katılımla çalıştayda bir araya gelmeniz çok kıymetli. Katılan herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Elbette ki problemlerimiz var ve sizler orada problemleri çözmek adına ne yapılabileceğini konuşuyorsunuz. İl Tarım ve Orman Müdürümüz Ender Bey'den sizin bizlere ileteceğiniz her bir sözü tek tek dinleyeceğim. Şundan emin olun ki bu zamana kadar yaptığımız gibi bundan sonrada ne yapabiliyorsam sonuna kadar yapacağım inşallah. Çalıştaya katılan herkese hürmetlerimi sunuyorum. Eskişehir'e geldiğimde görüşmek üzere. Çalıştayın Eskişehir tarımına hayırlara vesile olmasını diliyorum."

4 saat süren toplantıda genç çiftçiler, deneyimli çiftçiler, ziraat odası başkanları, akademisyenler ve kadın çiftçiler söz alarak isteklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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