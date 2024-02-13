Eskişehir'de tartışma sonucu genç bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de tartışma sonucu genç bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir\'de tartışma sonucu genç bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü. Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. H.C.T. ile husumet yaşadığı Rahman Efe Orak arasında tartışma çıktı. H.C.T., bıçakla Orak'ı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orak, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

13.02.2024 15:02  Güncelleme: 15:03
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ESKİŞEHİR'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. H.C.T. ile husumet yaşadığı Rahman Efe Orak arasında tartışma çıktı. H.C.T., bıçakla Orak'ı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orak, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Şehir Hastanesi, Odunpazarı, Eskişehir, Olay, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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