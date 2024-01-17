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Eskişehir'de Tekinler suç örgütüne kara para aklama operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Tekinler suç örgütüne kara para aklama operasyonu

Eskişehir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Tekinler suç örgütüne yönelik kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin suç örgütü çatısı altında tefecilik faaliyeti yürüterek yasa dışı gelir elde ettikleri ve bu geliri hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığı edinerek kara para aklama suçunu işledikleri belirlendi. Operasyonda, suçtan kaynaklanan mal varlığı olarak 447 milyon 780 bin 624 lira değerinde nakit para, arazi, daire, işyeri, tarla ve otomobil ele geçirildi.

Eskişehir\'de Tekinler suç örgütüne kara para aklama operasyonu
17.01.2024 - 15:53,
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Eskişehir'de jandarma tarafından "Tekinler" organize suç örgütüne yönelik düzenlenen kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, "Tekinler" olarak bilinen Y.T. (52), M.T. (25), O.T. (26) ve P.T'nin (49) organize suç örgütü çatısı altında "tefecilik öncül" suçundan elde ettikleri yasa dışı gelir ile hayvancılık ve gayrimenkul mal varlığı edinerek kara para aklama suçunu işledikleri bilgisine ulaşıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Odunpazarı ilçesinde tefecilik faaliyeti gösteren organize suç örgütü üyelerinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), SGK ve Tapu Kadastro Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan rapora göre, 17 milyon 780 bin 624 lira nakit para, 300 milyon lira değerinde 150 dönüm arazi, 85 milyon lira değerinde 17 daire, 20 milyon lira değerinde 4 işyeri, 20 milyon lira değerinde 14 tarla ve 5 milyon lira değerinde 3 otomobil olmak üzere toplam 447 milyon 780 bin 624 lira değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı edindikleri tespit edildi.

Suç örgütünün 4 üyesi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.T, M.T. ve O.T. tutuklandı, P.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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