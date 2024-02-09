Eskişehir'deki terör saldırısıyla ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki terör saldırısıyla ilgili şüpheli tutuklandı

Eskişehir\'deki terör saldırısıyla ilgili şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 6 Şubat'ta gerçekleşen terör saldırısının ardından sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenen Müslüm Koyuncu, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koyuncu, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

09.02.2024 16:56
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TUTUKLANDI

Eskişehir'de 6 Şubat'taki terör saldırısının ardından sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip, gözaltına alınan Müslüm Koyuncu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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