Eskişehir\'de toplu ulaşımda kış tarifesi 14 Eylül\'de başlıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla şehir içi toplu ulaşımda kış tarifesine geçiyor. Tramvay ve otobüslerde kış tarifesi, 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinin sona ermesi ve yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu ulaşımda kış tarifesine geçileceğini duyurdu. 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren tramvay ve otobüsler, kış tarifesine göre belirlenen sefer sıklıkları ve çalışma saatleri doğrultusunda hizmet verecek. Kış tarifesiyle birlikte özellikle okulların açılmasıyla artacak yolcu yoğunluğuna yönelik sefer planlamaları da hayata geçirilecek.

OTOBÜS HATLARINDA DA DÜZENLEME

Şehir içi otobüs ulaşımında da kış tarifesi kapsamında bazı hatların sefer ve çalışma saatlerinde güncellemeler yapıldı. Bu kapsamda Siyah 16, Kırmızı 16, Siyah 22, Siyah 23, Siyah 32, Siyah 44, Siyah 54, Siyah 58, Siyah 74, Siyah 78, Siyah 80, Siyah 81 ve Siyah 82 numaralı hatların sefer ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Güncellenen sefer saatleri; ESTRAM Mobil uygulaması, 'www.estram.com.tr', duraklarda bulunan QR kod uygulaması ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan "Otobüs Saatleri" sekmesi üzerinden takip edilebilecek.

ÜNİVERSİTE HATLARI İÇİN AYRICA DUYURU YAPILACAK

Üniversitelerin yeni eğitim dönemine başlamasıyla birlikte üniversitelere hizmet veren hatlarda yapılacak düzenlemeler ise gelecek hafta ayrıca duyurulacak. Bu kapsamda mevcut üniversite hatlarının çalışma düzeni, yeni bir duyuru yapılıncaya kadar devam edecek.