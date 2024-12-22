Eskişehir'de Trafik İhlalleri Denetlendi

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Eskişehir'de, sürücüler tarafından trafikte yapılan ihlaller, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Eskişehir Valiliği X hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin belirli noktalarında yer alan KGYS kameraları ile trafik denetimleri icra edildiği belirtildi.

Söz konusu denetimlerde, şehrin işlek cadde ve sokaklarında, "yaya geçidi", "kırmızı ışık", "park yasağı" ve "yayalar için ayrılmış alanda motosiklet kullanma" ihlallerinde bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.