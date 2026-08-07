Eskişehir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ESKİŞEHİR'de dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile, önce arkadan gelen çöp kamyonu, ardından da karşı yönden gelen TIR çarptı. TIR'ın önünde 76 metre sürüklediği otomobildeki Zarife Ercan (56) hayatını kaybetti, sürücü Atiye Şenkartal (56) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde meydana geldi. Atiye Şenkartal (56) yönetimindeki 26 RF 544 plakalı otomobil, Koza Caddesi'ne dönüş yapmak için yavaşladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Sadık Semih Uludağ idaresindeki 26 ALG 499 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak şeritten çıkan otomobile, karşı yönden gelen Osman Bahadır yönetimindeki 64 NF 359 çekici plakalı TIR da çarptı. Otomobil, TIR'ın önünde 76 metre sürüklendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Atiye Şenkartal, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da ağır yaralı halde ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtaki Zarife Ercan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.