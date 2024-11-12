Eskişehir\'de Trafik Kazası

Eskişehir'de bir otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ankara- Bursa kara yolunda seyreden Burak T. yönetimindeki 11 DZ 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Sürücünün yaralandığı kaza yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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