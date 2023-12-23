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Eskişehir'de tramvay yolunda ölüme neden olan sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de tramvay yolunda ölüme neden olan sanığa hapis cezası

Eskişehir'de tramvay yolunda aracıyla çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader Yürük'ün ölümüne neden olan sanığın 6 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Eskişehir\'de tramvay yolunda ölüme neden olan sanığa hapis cezası
23.12.2023 - 15:13,
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Eskişehir'de tramvay yolunda aracıyla çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader Yürük'ün ölümüne neden olan sanığın 6 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamanın ardından hazırlanan kararda, sürücü Berkay Ergün'ün (20), kara yolu araçlarının girişi yasak olan tramvay yoluna girdiği, bölgede azami hız sınırı olan saatte 30 kilometrelik hızı iki katından fazla aşarak 95,4 kilometre ile yaya geçidindeki Yürük'e çarptığı belirtildi.

Kararda, sürücünün asli kusurlu olduğu, Yürük'ün kusurunun bulunmadığı ifade edildi.

Bölgede 30 kilometrelik hız sınırını gösteren tabelanın da bulunduğu bilgisi verilen kararda, Ergün'ün "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasının yüzde 50 artırılarak 7 yıl 15 aya çıkarılmasına, kazanın sanık üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak ilgili kanun gereği 6'da bir indirim yapılarak 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildiği, tahliye talebinin reddedildiği bildirildi.

Öte yandan, Kader Yürük'ün yakınları tarafından Eskişehir Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.

Anne Ayşe Yürük, gazetecilere, istinaf mahkemesine başvurarak karara itiraz ettiklerini söyledi.

Kızını, hayatının baharındayken toprağa verdiğini belirten Yürük, "Hemşire olmak isteyen, büyük umutlarla büyüttüğümüz, saçının teline zarar gelmesin diye endişe ettiğimiz Kader'in kaderi bu olmamalıydı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yürük ailesinin avukatı İsmail Doğancan Çıra da mahkemenin kararına saygı duyduklarını ancak cezayı yeterli bulmadıklarını dile getirerek, "Sanık, 30 kilometre hız sınırının olduğu yerde 95 kilometre hızla, kara yolu taşıtlarının girmesi yasak olan tramvay yoluna girerek, frene dahi basmadan kızımız Kader'e çarpmıştır. Bu olay, bütün halinde değerlendirildiğinde 'bilinçli taksir' değil 'olası kasıt'tır." dedi.

Eskişehir'de 29 Mart'ta yaşanan kazada, Berkay Ergün'ün kullandığı 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki 71 Evler Tramvay Durağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 12. sınıf öğrencisi Kader Yürük'e çarpıp ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız müdahaleye rağmen kurtarılamamış, sürücü ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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