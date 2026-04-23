Eskişehir'de Turizm Haftası'nda Farklı Yaş Gruplarına Yönelik Etkinlikler Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından, 15-22 Nisan günleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, kentin turizm potansiyelini öne çıkaran bir programla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarına ve meslek gruplarına hitap eden etkinlikler, hem eğitim hem de deneyim odaklı içerikleriyle dikkati çekti.

Turizm Haftası dolayısıyla ilk olarak, profesyonel turist rehberlerine yönelik önemli bir eğitim faaliyeti düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, ANRO Ankara Turist Rehberleri Derneği ve ESRED Eskişehir Turist Rehberleri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği programda, farklı illerden gelen rehberler Odunpazarı Kentsel Sit Alanı'nda saha çalışmasına katıldı. Katılımcılar, bölgenin tarihi dokusu, Osmanlı sivil mimarisi, müzecilik anlayışı ve kültürel mirasını yerinde inceleyerek kapsamlı bilgiler edindi.

Etkinliklerde çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bizim Çocuk Evi ve Es Çocuk Evi öğrencileri için düzenlenen gezilerde, miniklere turizm bilinci aşılandı. Odunpazarı'nda gerçekleştirilen gezilerde öğrenciler müzeleri ve tarihi alanları keşfederken, Frig Vadisi'ne yapılan doğa gezisinde ise ekoturizm ve kültürel miras hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrenciler özellikle Midas Anıtı'nı yakından tanıma fırsatı buldu.

Gençlere yönelik düzenlenen "Gençlik Ekoturizm Frig Vadileri Doğa Yürüyüşü ve Kültür Turu" da yoğun ilgi gördü. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Frig uygarlığının izlerini taşıyan kaya anıtları ve doğal oluşumları yerinde inceleyerek hem fiziksel aktivite yaptı hem de tarihi bilinç kazandı.

Turizm öğrencileri de haftanın önemli katılımcıları arasında yer aldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen doğa yürüyüşü ve kültür turu sayesinde öğrenciler, Frig Vadileri'nde uygulamalı eğitim alarak mesleki deneyim kazandı. Program, sürdürülebilir turizm anlayışının sahada gözlemlenmesine katkı sağladı.

Şehre gelen ziyaretçilere yönelik olarak düzenlenen "Sen Anlat Eskişehir" yürüyüşlü kültür turu da etkinlikler arasında öne çıktı. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turda katılımcılar, Eskişehir'in simge noktalarını gezerek kentin tarihi ve kültürel yapısını yakından tanıdı. Etkinlik, şehir turizmine olumlu katkı sunarken katılımcılardan da büyük beğeni topladı.

Turizm Haftası kapsamında ayrıca profesyonel turist rehberlerine yönelik çevrim içi sanat atölyeleri de düzenlendi. Cam sanatı ve lületaşı yapım tekniklerinin ele alındığı atölyelerde katılımcılar, Eskişehir'in önemli kültürel değerleri hakkında detaylı bilgiler edinme fırsatı buldu.