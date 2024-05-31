Eskişehir'de Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması Başladı

Eskişehir\'de Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması Başladı

Eskişehir'de Büyük Ayı Macera ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen 'Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması' başladı. Yarışmada taktik yaralı bakımı eğitimi alan 20 yarışmacı, çeşitli parkurlardan geçerek hayat kurtarma kabiliyetlerini test edecek. Yarışma, zehirli gaz, yangın, binaya girme gibi zorlu senaryolarda yaralıları tahliye etmeyi amaçlıyor. Yarışmanın birincisi ve sonuncusu ödül alacak. Yarışma 2 Haziran'da sona erecek.

31.05.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Büyük Ayı Macera ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen "Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması" başladı.

Yenisofça Mahallesi'ndeki yarışmada taktik yaralı bakımı eğitimi alan 20 yarışmacı, ikişer kişilik takımlar halinde çeşitli parkurlardan geçecek.

Fiziksel kondisyonun yanı sıra bireysel yeteneklerin de öne çıktığı yarışmada takımlar, deprem, kaza, yangın gibi olası senaryolara karşı hayat kurtarma kabiliyetlerini test edecek. Yarışmacı takımlar, zehirli gaz, yangın, binaya girme, tırmanma ve sürünme gibi zorlu senaryolarda yaralıları tahliye etmeye çalışacak.

Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneğinin kurucusu emekli Sualtı Taarruz (SAT) komandosu Hakan Çalışkan, AA muhabirine ateşli silah ve patlayıcı madde yaralanmalarının yanı sıra doğal afet, trafik kazası ve endüstriyel kazalarda ilk yardımın önemli olduğunu söyledi.

Çalışkan, sağlık bilgisi ile fiziki kondisyonun ilk yardım için gerekli olduğunu belirterek, "Yaralı bakımı ya da taktik ilk yardım, aynı zamanda belli bir fiziki yeterlilik gerektiriyor. O yüzden asıl temamız bu yani bilgiyi kondisyonla destekleyebilmek." diye konuştu.

Yarışmada birincinin de sonuncunun da ödül alacağını anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Her farklı kesim için farklı eğitim modülleri var. Yurt dışında bu eğitim artık sivil vatandaşlara veriliyor. Bir olay anında ilk 3 dakika çok kritik. Örneğin şiddetli bir kanama durumunda eğer bu kanamaya anında müdahale edilmezse maalesef 3 dakika içerisinde yaralı hayatını kaybedebilir. Meydana gelen ölümlerin yüzde 90'ı olay yerinde gerçekleşiyor. Eğer biz bir yaralıyı henüz dolaşım sisteminde yeterli kan varken, solunum varken ilk yardım ekiplerine yetiştirebilirsek o kişi hayatta kalacaktır. O nedenle sıradan vatandaşların bu eğitimi alması çok önemli."

27 yaşındaki acil tıp teknisyeni Rabia Ayşıla Bilen de ilk kez böyle bir yarışmaya katılacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Mesleğinden dolayı bu tarz çalışmalara ilgi duyduğunu dile getiren Bilen, "Çok büyük büyük bir deneyim kazanacağım. Bu yarışmadan sonra kendime güvenimin artacağını düşünüyorum. Karşıma çıkacak herhangi bir zorlukta yarışmada başardıklarımı kendime anımsatacağım. Burada yaşça en küçük yarışmacıyım ve bir deneyimim de yok ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Yarışmacı Hakan Yağcı da spor eğitmeni olduğunu ve mesleki bilgisini geliştirmek için yarışmaya katıldığını ifade etti.

Vatandaşların da izleyebileceği yarışma 2 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Eskişehir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:21 Ciciş Kardeşler’den biri uçakta kabin memuruna saldırdı Ciciş Kardeşler'den biri uçakta kabin memuruna saldırdı
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 20:17:58. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Ulusal Taktik Yaralı Bakımı Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement