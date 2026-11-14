Eskişehir\'de UMKE personeline 3 günlük güvenli sürüş eğitimi verildi

Eskişehir'de UMKE personeline 3 günlük güvenli sürüş eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince organize edilen güvenli sürüş eğitimi, UMKE personeline 3 gün boyunca verildi. Teorik bilgilendirmelerin ardından yapılan saha uygulamalarıyla eğitim, katılımcılara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
Eskişehir'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik düzenlenen güvenli sürüş eğitimi tamamlandı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince organize edilen program, 3 gün sürdü.
Eğitimde, personelin güvenli sürüş teknikleri, araç hakimiyeti, manevra kabiliyeti ve zorlu arazi ile hava koşullarında sürüş becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.
Teorik bilgilendirmelerin ardından saha uygulamalarının yapıldığı eğitim, katılımcılara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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