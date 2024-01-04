Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonları: 153 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince geçen yıl 153 uyuşturucu şüphelisine işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2023'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yapılan çalışmalarda 91 olaya müdahale edildi.

İşlem yapılan 153 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 136'sı ise serbest bırakıldı.

Operasyonlarda bir miktar kokain, 5 bin 89 gram esrar, 1 kilo 529 gram sentetik uyuşturucu, 287 adet sentetik uyuşturucu hap, 36 kök skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 445 kök kenevir, 15 gram kenevir tohumu, 90 uyuşturucu kullanma aparatı ve 341 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık-3 Ocak'ta silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 5 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, kurusıkı tabanca ve şarjörler, pompalı tüfek, 10 fişek ve 7 bıçak ele geçirildi.