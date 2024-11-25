Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

25.11.2024 12:47
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Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18-25 Kasım tarihlerinde yapılan çalışmalarda 11 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, 26 olaya müdahale edildiği belirtildi.

42 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "11 şüpheli tutuklanmıştır. 31 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Çalışmalarda, 1024 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 394 sentetik ecza hapı, 304 gram esrar, 2 av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Trafik denetimleri

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 18-25 Kasım tarihlerinde il genelinde trafik denetimleri yapıldı.

Denetimlerde, 23 bin 753 araç kontrol edildi. 276 aracın çeşitli ihlallerden trafikten men edildiği çalışmalarda, 5 bin 601 trafik cezası uygulandı, 83 sürücü belgesine ise el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika

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