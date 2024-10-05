Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan Ö.Ö, M.B, İ.K. ile M.M.B'nin üzerlerinde ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 4,87 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza ile 6 bin 475 lira para ele geçirildi.

Ayrıca Ö.Ö'nün "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 17 yıl 7 ay 37 gün, M.B'nin ise "uyuşturucu kullanmak"tan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.