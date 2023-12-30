Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 184 Adet Hap Ele Geçirildi

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Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı•
Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 184 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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