Eskişehir'de, durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı.
Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, 2 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar A.Ö. ve G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Abart egzozla drift atan sürücüye 51 bin 694 lira para cezası
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir motosiklet sürücüsüne abart (gürültülü) egzoz gerekçesiyle para cezası kesildi.
Tepebaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi yaya devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir park içerisinde abart egzozlu motosikletle drift atan sürücü durduruldu.
Sürücü C.B'nin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Sürücüye çeşitli ihlallerden toplamda 51 bin 694 lira, motosikletin sahibine ise 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı.
Eskişehir'de polisten abart egzozlu araç ve hatalı park denetimi
Eskişehir'de polis ekipleri, abart (gürültülü) egzozlu ve hatalı park edilen araçlarla ilgili denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 6-13 Şubat'ta gerçekleştirilen kontrollerde, 14 sürücüye abart egzozlu araç kullanmaktan 90 bin 146 lira ceza verildi.
Ayrıca, 155 sürücüye duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 106 bin 950 lira ve 1384 sürücüye taşıt yolu üzerinde park ihlalinden 1 milyon 355 bin 850 lira ceza uygulandı.
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Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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