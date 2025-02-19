Eskişehir'de Uyuşturucu ve Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu ve Sahte Alkol Operasyonu

Eskişehir\'de Uyuşturucu ve Sahte Alkol Operasyonu

Eskişehir'de jandarma, uyuşturucu ve sahte alkol üreten şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

19.02.2025 15:20
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ilçede uyuşturucu satacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, çalışma başlattı.

2 şüphelinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan sahte alkol operasyonu

Odunpazarı ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin sahte içki üretmek için etil alkol temin edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce düzenlenen çalışmada, şüpheli ile birlikte 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Jandarma 4 bin 669 kilometrelik alanda trafik denetimleri icra etti

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması tarafından 2024 yılında 4 bin 669 kilometrelik sorumluluk alanında denetimler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte trafik jandarmasının sorumluluğunda 109 kilometre devlet kara yolu, 509 kilometre il yolu ve 4 bin 51 kilometre mahalle yolu olmak üzere toplam 4 bin 669 kilometre yol bulunduğu belirtildi.

Söz konusu alanda, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihlerinde 8 ölümlü, 242 yaralanmalı olmak üzere toplam 250 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 11 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 527 vatandaşın ise yaralandığı ifade edildi.

Bölgedeki kazaların yüzde 67'sinin tek taraflı, yüzde 33'ünün ise çift taraflı meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik kazalarının yüzde 70'i aracın hızını yola uydurmamaktan kaynaklı yoldan çıkma, yüzde 13'ü yandan çarpma, yüzde 10'u karşılıklı çarpışma, yüzde 7'si de arkadan çarpma şeklinde gerçekleşmiştir. Trafik kazalarında emniyet kemeri takan sürücü ve yolcuların ya hiç yara almadan ya da hafif şekilde yaralanarak kurtuldukları, meydana gelen kazalarla ilgili yapılan analiz sonucunda anlaşılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Uyuşturucu ve Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika

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