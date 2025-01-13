Eskişehir'de Uyuşturucu ve Trafik Denetimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu ve Trafik Denetimi

Eskişehir'de yapılan denetimlerde uyuşturucu ve trafik suçlarına yönelik 47 olaya müdahale edildi.

13.01.2025 10:16
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Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, 6-13 Ocak tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 47 olaya müdahale edildiği belirtilerek, işlem yapılan 51 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı belirtildi.

Çalışmalarda, 635 gram sentetik uyuşturucu, 298 gram esrar, 30 bin 238 sentetik ecza hapı, hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik denetimleri yapıldı

Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde ise yük ve yolcu taşımacılığı yapan 24 bin 813 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda sürücülere yönelik emniyet kemeri ve alkol kontrolleri yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 8 bin 639 sürücüye cezai işlem uygulandı. 273 araç trafikten men edilirken, 116 sürücünün de belgesine el konuldu.

Bu dönemde 49'u yaralanmalı, 71'i ise hasarlı olmak üzere toplam 120 trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Son Dakika

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