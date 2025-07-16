Eskişehir'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir\'de Yangın Kontrol Altına Alındı
16.07.2025 17:14
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Tepebaşı'ndaki yangın ormanlık alana sıçradı, kontrol altına alındı, 2 hektar zarar gördü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Uludere Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 2 itfaiye aracı, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve helikopterle yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ve 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tepebaşı, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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