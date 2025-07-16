Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Uludere Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, 2 itfaiye aracı, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve helikopterle yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği ve 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?