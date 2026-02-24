Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Gündoğdu 2. Etap B" Projesinin Temelini Atmaya Hazırlanıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kentteki kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Gündoğdu Mahallesi'nde hayata geçirilecek "Gündoğdu 2. Etap B" projesinin temel atma töreni, 26 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

EBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından temel kazı çalışmalarına başlanan "Gündoğdu 2. Etap B" projesi konumuyla dikkati çekiyor. Organize Sanayi Bölgesi ve çevre yoluna yakınlığı ile önemli bir ulaşım avantajı sunan projenin, hem bölge sakinlerine hem de yatırımcılara kolay ve hızlı erişim imkanı sağlaması hedefleniyor.

Toplam 20 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip projede; 5 blokta 111 konut ve 4 iş yeri yer alacak. Ayrıca mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek 1 kreş de proje kapsamında inşa edilecek. Modern yaşam alanlarıyla tasarlanan bloklar, B Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olacak. Çevreci ve sürdürülebilir özellikleriyle öne çıkan projede ortak alanların elektrik ihtiyacı, çatılara kurulacak 188 adet güneş paneli ile karşılanacak.

Yağmur suyu toplama sistemleri sayesinde peyzaj alanlarının sulaması doğal kaynaklarla yapılacak. Bunun yanı sıra yapılarda yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlayan malzemeler kullanılarak hem enerji tasarrufu hem de konforlu bir yaşam amaçlanıyor.

Projeyle birlikte mahallede güvenli, modern ve çevre dostu yaşam alanlarının sayısı artarken, kentsel dönüşüm çalışmaları da devam edecek.

Projenin temeli, 26 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te Gündoğdu Mahallesi'nde atılacak.