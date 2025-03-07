Eskişehir'de Yerel Tohum Dağıtımları Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır" sloganıyla ürettiği tohumlar, kırsal ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İnönü, Sarıcakaya, Alpu, Günyüzü ve Mihalgazi ilçelerinde yapılan dağıtımlarla binlerce yerel tohum toprakla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen tohumlar, 12 kırsal ilçede vatandaşlarla buluşuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Tohum Takas Günleri, ilk olarak Mahmudiye ilçesinde düzenlenmişti. Daha sonra sırasıyla ve Beylikova, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, İnönü, Sarıcakaya, Alpu ve Günyüzü ilçesinde devam etti.

Tohum Takas Günleri kapsamında kent merkezinde Üretici Marketler'de 11-18 ve 22 Mart'ta 10.00 ve 16.00 saatleri arasında tohum takas etkinliği düzenlenerek tohumlar vatandaşlarla buluşacak. Kırsalda da 13 Mart Han'da ve 14 Mart'ta Çifteler ilçesinde pazaryerlerinde 10.00 ve 12.00 saatleri arasında tohum dağıtımları yapılacak.