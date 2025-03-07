Eskişehir'de Yerel Tohum Dağıtımları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Yerel Tohum Dağıtımları Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır' sloganıyla yerel tohumları kırsal ilçelerde vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Tohum Takas Günleri etkinlikleri ile binlerce tohum toprakla buluşacak.

07.03.2025 14:07  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır" sloganıyla ürettiği tohumlar, kırsal ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İnönü, Sarıcakaya, Alpu, Günyüzü ve Mihalgazi ilçelerinde yapılan dağıtımlarla binlerce yerel tohum toprakla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde üretilen ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen tohumlar, 12 kırsal ilçede vatandaşlarla buluşuyor.  Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Tohum Takas Günleri, ilk olarak Mahmudiye ilçesinde düzenlenmişti. Daha sonra sırasıyla ve Beylikova, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, İnönü, Sarıcakaya, Alpu ve Günyüzü ilçesinde devam etti.

Tohum Takas Günleri kapsamında kent merkezinde Üretici Marketler'de 11-18 ve 22 Mart'ta 10.00 ve 16.00 saatleri arasında tohum takas etkinliği düzenlenerek tohumlar vatandaşlarla buluşacak. Kırsalda da 13 Mart Han'da ve 14 Mart'ta Çifteler ilçesinde pazaryerlerinde 10.00 ve 12.00 saatleri arasında tohum dağıtımları yapılacak.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Eskişehir, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yerel Tohum Dağıtımları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak
MHP Lideri Bahçeli’nin telefon trafiği sürüyor: CHP’li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme
Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı
Ece Gürel’in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau’yu hüngür hüngür ağlattı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor
Fenerbahçe yenildi İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi
Trump ter köşe yaptı Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti Trump ter köşe yaptı! Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti
Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı

21:11 Hamaney’e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak
20:50 MHP Lideri Bahçeli’nin telefon trafiği sürüyor: CHP’li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme
20:50 Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı
20:10 Ece Gürel’in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı
19:02 Trump, Kanada Başbakanı Trudeau’yu hüngür hüngür ağlattı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
09:42 Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor
09:41 Fenerbahçe yenildi İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum
09:31 Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
09:26 Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi
09:16 Trump ter köşe yaptı Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti Trump ter köşe yaptı! Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti
08:48 Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 00:37:19. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yerel Tohum Dağıtımları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.