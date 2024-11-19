Eskişehir\'de Yıkımda Çökme: 2 İşçi Kurtarıldı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında yaşanan çökme sonucu enkaz altında kalarak yaralanan 2 işçi kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde kentsel dönüşüm için tahliye edilip yıkım çalışması başlatılan 8 katlı binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan Eray Acartürk ve kimliği öğrenilemeyen bir işçi, ekipler tarafından kurtarılarak çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Üzerlerine moloz parçaları düşen Selçuk Acartürk ile Sahabettin Valizade ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Enkazda ses dinlemesi yapan AFAD ekipleri, içeride başka kimsenin olmadığını belirledi.

Görgü tanıklarından Erdem Özkaya, gazetecilere, Porsuk Çayı kenarında otururken söz konusu binanın olduğu yerden toz bulutunun yükseldiğini söyledi.

Gürültü duyduklarını da belirten Özkaya, "Bir baktık ki bina yıkıldı. İçeriye seslendik, insanlar var mı diye. İki kişi vardı. Vatandaşlar yardım etti. Hemen içeri koştuk, taşları kaldırdık. Bir kişinin bacaklarına baskı yapan enkaz parçalarını aldık. Bir kişinin bacağına demir saplanmıştı. İtfaiyenin gelmesini bekledik. Polisler geldi. İtfaiyeciler de geldi. İşçileri çıkarttılar." diye konuştu.