Eskişehir'de yol genişletme ve yenileme çalışmaları başladı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ekipleri, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta gerçekleştirdiği yol genişletme ve yenileme çalışmaları kapsamında sıcak asfalt serimine başladı.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorunsuz bir üstyapı için kent merkezi ve kırsalda yoğun mesaisini sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta yol genişletme ve yenileme çalışmalarında sıcak asfalt serimine başladı.

Yetkililer, çalışma nedeniyle sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulunurken, çalışmaların 2024 yatırım programına göre aralıksız devam edeceğini bildirdi.