Eskişehir'de Yolsuzluk Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Yolsuzluk Operasyonu: 25 Gözaltı

Eskişehir\'de Yolsuzluk Operasyonu: 25 Gözaltı
18.05.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 25 kişi adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Tepebaşı Belediyesi 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de olduğu önce 20 kişi gözaltına alındı. Genişletilen soruşturmada, gözaltı sayısı 25'e yükselirken, 35 kişinin de ifadelerinin alınıp serbest bırakıldığı belirtildi. Savcılık, operasyon kapsamında 33'ü belediye görevlisi 27'si ise özel şirket yöneticisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin 'Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet', 'Evrakta sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Görevi kötüye kullanmak' iddialarıyla suçlandığı kaydedildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınan 25 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, geniş güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yolsuzluk Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York’ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı New York'ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı’nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık
Bursa’da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var
7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:15
Galatasaray’da Icardi için kader haftası
Galatasaray'da Icardi için kader haftası
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
07:56
Kutlamalara damga vuran olay Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar
07:41
TikTok rezaletleri bitmiyor Canlı yayın sırasında eşini darbetti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti
07:21
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
07:02
Bahçeli: Öcalan’ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 09:49:30. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yolsuzluk Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.