Eskişehir\'de Zerin Kılınç davasında Yargıtay\'a temyiz başvurusu yapıldı

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Eskişehir'de 2 yıl önce Zerin Kılınç'ın bir apartmanın ikinci katından düşerek ölmesine ilişkin yargılanan sanığın beraatine hükmeden yerel mahkemenin kararının bölge adli mahkemesince (istinaf) hukuka uygun bulunmasının ardından Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı.

Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, yaptığı açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince yerel mahkemenin kararının onandığını, bununla ilgili kendilerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilince Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunulduğunu söyledi.

Bakanlığın dosyadaki önemli hususlara başvurusunda yeterince yer verdiğini belirten Seyhan, şöyle devam etti:

"Öncelikle süreç hakkında direkt bilgi veriliyor. Başvuruda, sürece ilişkin sanık Yılmaz S'nin ilk ifadesinde 'Evin içinde bir tartışma yoktu' iddiası vardı. Sonrasında mahkeme aşamasında sorular geldikçe ve sorgu aşaması geldikçe tartışmadan bahsetmesi bir çelişki yaratıyor. Bunu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dilekçesinde belirtiyor. Sanık, 'Evet kavga çıktı, tartışma çıktı' diyor. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dilekçesinde şundan bahsediliyor; bir ölüm tehdidi var. 'Aldatmanın karşılığını ödeyeceksin' ve 'doğrudan 'Seni öldüreceğim, canını alacağım' gibi mesajları olmasına rağmen bu verilen kararın doğru olmadığından bahsediliyor."

Seyhan, söz konusu başvuruda, yargılama aşamalarında bilimsel mütalaanın dikkate alınmadığının ifade edildiği bilgisini verdi.

Kendilerinin hem istinaf hem de temyiz dilekçelerinde bilimsel mütalaanın önemine değindiklerini dile getiren Seyhan, "Çünkü tek rapor bu şu an. Bakanlık vekili de dosyada bunun niye dikkate alınmadığını sorgulayarak bir temyizde bulunuyor. Ortada çok delil olduğu vurgulanıyor. Bakanlık, mahkemenin sanığın hem lehine hem aleyhine olan hususları alması lazımken sadece sanığın lehine olan hususları almasının da hukuka aykırı olduğu kanaatinde. Bu kararın bozularak sanığın kadına karşı öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Seyhan, olay yerindeki dağınıklığın, kırılmış faraş, kül tablası ve Kılınç'ın kanının evin çeşitli yerlerinde bulunmasının doğrudan delil kabul edilmesi gerektiğini sözlerine erledi.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Davaya bakan Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2023'teki karar duruşmasında, "kasten öldürme" suçundan delil yetersizliğinden beraatine hükmettiği Yılmaz S. hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan kurduğu ve 7 ay 15 gün hapsi içeren hükmün açıklanmasını ise geri bırakmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemece yapılan yargılamanın, toplanıp yerinde gösterilen delillerin ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan takdirin, gerekçe ve uygulamaya göre, usul ve esas açısından herhangi bir hukuka aykırılık taşımadığına karar vermişti.