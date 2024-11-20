Eskişehir\'de Zeynep Bebek İçin Dayanışma Çağrısı

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, henüz 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konan Zeynep bebek için vatandaşlara çağrı yaptı. Zeynep bebek için zamanın daraldığını hatırlatan Başkan Ünlüce, "Biz Eskişehirliler birlikle, beraberlikle mücadele eder, dayanışma gösterir, katkı sağlarsak Zeynep bebeğimize çok yardımcı olabiliriz" dedi.

Eskişehir'de 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konan Zeynep bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor. 30 aylık olan ve yoğun bakımda tedavi gören Zeynep Birgül'ün annesi Hülya Birgül ve babası Rıdvan Birgül geçen günlerde Başkan Ünlüce'yi ziyaret etmişti.

Sosyal medya hesaplarından Zeynep bebek için Eskişehirlilere seslenen Ünlüce, "Bugün sizlere çok önemli bir konuda seslenmek istiyorum. Küçük Zeynep bebeğimiz SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Ne yazık ki hastalığımızın tedavisi çok yüksek rakamlarda, ailenin bunu karşılama gücü yok ama inanıyorum ki biz Eskişehirliler birlikle, beraberlikle mücadele eder, dayanışma gösterir, katkı sağlarsak Zeynep bebeğimize çok yardımcı olabiliriz. Ama ne yazık ki vakit daralıyor. O nedenle istiyoruz ki Zeynep bebeğimize sahip çıkalım, tedavi masraflarına destek olalım. Sevgiyle dayanışmayla" çağrısında bulundu.

Eskişehir Valiliği onaylı kampanyaya destek olmak için "Valilik izni sorgulama Faaliyet No: 23-247. Ad Soyadı: Rıdvan Birgül, TL IBAN: TR13 0013 4000 0217 9587 5000 01, Alıcı: Zeynep Birgül" ya da tüm operatörlerden ZEYNEP yazıp 8096'ya göndererek 20 TL bağış yapılabilecek.