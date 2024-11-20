Eskişehir'de Zeynep Bebek İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Zeynep Bebek İçin Dayanışma Çağrısı

Eskişehir\'de Zeynep Bebek İçin Dayanışma Çağrısı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden 30 aylık Zeynep Bebek için destek çağrısında bulundu. Zeynep’in tedavi masrafları için Eskişehirlilere birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısını yaptı.

20.11.2024 14:36  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, henüz 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konan Zeynep bebek için vatandaşlara çağrı yaptı. Zeynep bebek için zamanın daraldığını hatırlatan Başkan Ünlüce, "Biz Eskişehirliler birlikle, beraberlikle mücadele eder, dayanışma gösterir, katkı sağlarsak Zeynep bebeğimize çok yardımcı olabiliriz" dedi.

Eskişehir'de 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konan Zeynep bebeğin yaşam mücadelesi sürüyor. 30 aylık olan ve yoğun bakımda tedavi gören Zeynep Birgül'ün annesi Hülya Birgül ve babası Rıdvan Birgül geçen günlerde Başkan Ünlüce'yi ziyaret etmişti.

Sosyal medya hesaplarından Zeynep bebek için Eskişehirlilere seslenen Ünlüce, "Bugün sizlere çok önemli bir konuda seslenmek istiyorum. Küçük Zeynep bebeğimiz SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Ne yazık ki hastalığımızın tedavisi çok yüksek rakamlarda, ailenin bunu karşılama gücü yok ama inanıyorum ki biz Eskişehirliler birlikle, beraberlikle mücadele eder, dayanışma gösterir, katkı sağlarsak Zeynep bebeğimize çok yardımcı olabiliriz. Ama ne yazık ki vakit daralıyor. O nedenle istiyoruz ki Zeynep bebeğimize sahip çıkalım, tedavi masraflarına destek olalım. Sevgiyle dayanışmayla" çağrısında bulundu.

Eskişehir Valiliği onaylı kampanyaya destek olmak için "Valilik izni sorgulama Faaliyet No: 23-247. Ad Soyadı: Rıdvan Birgül, TL IBAN: TR13 0013 4000 0217 9587 5000 01, Alıcı: Zeynep Birgül" ya da tüm operatörlerden ZEYNEP yazıp 8096'ya göndererek 20 TL bağış yapılabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Güncel, Sağlık, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Zeynep Bebek İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
22:09 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
21:48 Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor
21:26 Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler
20:23 Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD’ye destek azalacak Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 15:39:13. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Zeynep Bebek İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.