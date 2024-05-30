Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, koçluk ve mentorluk projesini tamamladı - Son Dakika
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Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, koçluk ve mentorluk projesini tamamladı

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, koçluk ve mentorluk projesini tamamladı

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yükümlülerin Sosyal Hayata Adaptasyonunda Koçluk ve Mentorluk' projesinin kurs programı tamamlandı. Proje kapsamında İtalya'da gerçekleştirilen kurs programında, koçluk ve mentorluk eğitimi ile ilgili kazanımlar ele alındı. Proje, denetimli serbestlik personelinin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmayı hedefliyor ve hapis cezasının denetimli serbestlikle infazı için yükümlülerin toplumsal hayata uyumunu sağlamayı amaçlıyor.

30.05.2024 13:29
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Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan "Yükümlülerin Sosyal Hayata Adaptasyonunda Koçluk ve Mentorluk" projesinin kurs programının tamamlandığını bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Programı kapsamında Ulusal Ajans tarafından desteklenen projeye ilişkin kurs programının, 20-26 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da tamamlandığı belirtildi.

Proje katılımcıları, projeye dair bilgi vermek amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, proje konusu olan koçluk ve mentorluk eğitimi ile ilgili elde edilen kazanımlardan bahsedildi.

Denetimli serbestlik personelinin koçluk ve mentorluk yönteminden faydalanarak bilgi, beceri ve motivasyonlarının arttırılması, denetimli serbestlik sistemindeki eğitim ve iyileştirme çalışmaları içerisinde uygulanabilirliğinin önemi üzerinde duruldu.

Koçluk ve mentorluk tekniklerinin hapis cezasının denetimli serbestlikle infazı için ceza infaz kurumlarından salıverilen yükümlülerin toplumsal hayata uyumunu sağlamalarına destek olacağı belirtildi.

Ziyarette ayrıca madde kullanım geçmişi olan yükümlülerin değişimlerini olumlu yönde destekleme, suç tekrarını önleme ve denetimli serbestlik yükümlülerinin yükümlülük ihlal oranlarını düşürmesine destek olması amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Ali Yeldan, Eskişehir, İtalya, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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