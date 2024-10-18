Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Avrupa Konferansı'nda Türkiye'yi Temsil Etti

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) tarafından Almanya'da düzenlenen EAZA Yıllık Konferansı'nda, yaban hayatı koruma projeleri ve araştırma çalışmaları ile uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği EAZA Yıllık Konferansı'na tanıtıldı.

Almanya'nın Leipzig şehrinde düzenlenen konferansta biyoçeşitlilik, türlerin korunması ve hayvan bakımı gibi konuları tartışmak, bu konulara çözümler üretmek için Avrupa'nın dört bir yanından uzmanlar, araştırmacılar ve hayvanat bahçesi temsilcileri bir araya geldi. Büyükşehir Hayvanat Bahçesi'ni temsil eden heyet, konferanstaki çeşitli oturumlarda, ESTÜ Biyoloji bölümü ile Mayıs 2024 tarihinden itibaren beraber yürütülen "Eskişehir Hayvanat Bahçesi Böcek Çeşitliliği Tespit ve Analiz" adlı araştırma çalışması hakkında poster sunumu yaptı. Ayrıca 2022 yılından itibaren yürütülen "Küçük Akbaba (Neophron Percnopterus) Yakalama ve Takip Projesi" hakkında "Eskişehir'deki Eski Dünya Akbabaları" konulu sunum ile Türkiye temsil edildi.

Eskişehir Büyükşehir Hayvanat Bahçesi, toplantılarda alınan kararla EAZA bünyesindeki 440 kuruluşun 2026-2027 yıllarında yürüteceği "Sulak Alanlar Kampanyası Yürütme Kurulu"na da seçildi.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nurben Koptekin, "Bu tür etkinlikler, hayvanat bahçeleri olarak üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek için gerekli bilgileri edinmemize ve diğer profesyonellerle iş birliği yapmamıza olanak tanıyor. Amacımız, ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunmak ve doğa koruma çalışmalarına katkıda bulunmaktır" dedi.

Konferans boyunca katılımcılar, panel tartışmaları ve atölye çalışmalarıyla yeni uygulama ve araştırmaları paylaşma fırsatı buldu. Ayrıca, etkinlikte sürdürülebilir uygulamalar, hayvan refahı ve yaban hayatı koruma konularında başarılı projeler tanıtıldı.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri, konferans sonrasında elde edilen bilgi ve deneyimleri, hayvanat bahçesinin eğitim ve koruma projelerine entegre ederek ziyaretçilere daha zengin bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti.