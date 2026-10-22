Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gazi MTAL\'deki anaokulunu inceledi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gazi MTAL'deki anaokulunu incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki uygulama anaokulunu ziyaret etti. Aydın, sınıfları ve eğitim alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı, okulun faaliyetlerini değerlendirdi.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki uygulama anaokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.
Anaokulundaki sınıfları ve eğitim alanlarını gezen Aydın, okulda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Aydın, çocukların gelişimini destekleyen eğitim ortamlarını inceleyerek okulun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA
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