Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Tepebaşı'ndaki sağlık kompleksini inceledi - Son Dakika
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Tepebaşı'ndaki sağlık kompleksini inceledi

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Tepebaşı\'ndaki sağlık kompleksini inceledi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Tepebaşı'nda yapımı süren sağlık kompleksini inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Komplekste ÇİM, SHM, ASM, TSM, ağız diş polikliniği ve 112 istasyonu yer alacak; bölge halkı sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişecek.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Tepebaşı ilçesinde yapımı devam eden ve farklı sağlık birimlerini bünyesinde barındıracak sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici, Uluönder Mahallesi'nde içerisinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları Semt Polikliniği ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer alacağı kompleksin inşaat alanını ziyaret etti.

Çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Bildirici, inşaatın ilerleyişini değerlendirdi.

Kompleksin tamamlanmasıyla koruyucu sağlık, birinci basamak, ağız ve diş sağlığı ile acil sağlık hizmetlerinin aynı merkezde sunulması hedefleniyor.

Projenin hizmete girmesiyle bölge halkının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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