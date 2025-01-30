Eskişehir'in K-9 Kurtarma Köpeği 'Adam' Muhtemel Afetler İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'in K-9 Kurtarma Köpeği 'Adam' Muhtemel Afetler İçin Hazır

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki K-9 arama kurtarma köpeği 'Adam', Türkiye'nin en genç eğitmeniyle afetlere hazırlanıyor. 89 puanla Köpekli Arama Timleri Eğitim Sınavı'ndan başarı elde eden Adam, arama kurtarma ekiplerinin en etkili yardımcılarından biri olma özelliği taşıyor.

30.01.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki sayılı arama kurtarma köpeğinden biri Eskişehir'de

K-9 arama kurtarma köpeği 'Adam', Türkiye'nin en genç eğitmeni ile afetlere hazırlanıyor

EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı K-9 sorumlusu Mehmet Hakan Döner:

"Arama kurtarma köpekleri kadar en kısa zamanda canlıya ulaşmaları mümkün olmamıştır"

ESKİŞEHİR - Türkiye'de seçkin 86 arama kurtarma köpeğinden biri olan 89 puanlı 'Adam', Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde muhtemel afetler için yapılan antrenman ve eğitimlerle daima hazır tutuluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde daha net bir şekilde arama kurtarma ekiplerinin önemi anlaşılırken, bu ekiplerin en etkili yardımcıları ise arama kurtarma köpekleri. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Adam isimli K-9 arama kurtarma köpeği, bu anlamada Türkiye'de 86 köpeğinden biri ve Eskişehir'in ise ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İki yaşındaki Adam, AFAD'ın ülke genelinde düzenlediği Köpekli Arama Timleri Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'ndan 89 puanla başarılı bir netice aldı. Türkiye'nin en genç eğitmeni olan 21 yaşındaki Cem Yılkın'la eğitimlerine devam eden Adam, muhtemel afetler için daima komut bekliyor. Eğitmeni ile birlikte çeşitli parkurların yanı sıra molozlar içinde de çalışmalarına devam eden Adam, Cem Yılkın'ın bir an bile sözünden çıkmıyor.

Öte yandan en küçük 18 aylık köpeklerin katılabildiği Köpekli Arama Timleri Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'na Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde ikinci bir yavru köpek yetiştiriliyor.

"Ülkemizde 86 tane arama kurtarma köpeği var, bir tanesi Adam"

Konuyla alakalı konuşan EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı K-9 sorumlusu Mehmet Hakan Döner şöyle konuştu;

"Köpeğimiz Eskişehir'in ilk ve tek arama kurtarma köpeği olmuştur. Aynı zamanda eğitmenimiz de Türkiye'nin en genç eğitmenidir. Köpeğimizin ismi Adam'dır. Adam 24 aylık yani 2 yaşındadır. Arama kurtarma köpeklerinin burun hassasiyeti vardır. Dünyadaki teknoloji ne kadar ileri olursa olsun, köpekler canlının yerini daha kısa sürede tespit etmemize tam olarak yardımcı olmaktadırlar. Şu an da ülkemizde 86 tane arama kurtarma köpeği var, bir tanesi de bizim köpeğimizdir. Biz 6 Şubat depreminde şunu gördük, dünyadaki teknoloji ne kadar ilerlese de arama kurtarma köpekleri kadar en kısa zamanda canlıya ulaşmaları mümkün olmamıştır. Şu anda 2 tane köpeğimiz var. Biri Adam ve sertifikalıdır. Bir tane de 2026 yılı için yetiştirdiğimiz yavru bir köpeğimiz var. Sınava 18 aylık köpekler girebiliyor. Bu sebepten dolayı da ikinci köpeğimiz 2026 yılında sınava tabii tutulacaktır. Arama kurtarma köpeklerini; depremlerde enkaz üzerinde, çığlarda, heyelanda ve arazi üzerinde kaybolan vatandaşlarımızı bulmak için kullanmaktayız.

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvanlar, Eskişehir, Türkiye, İtfaiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'in K-9 Kurtarma Köpeği 'Adam' Muhtemel Afetler İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:44:07. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'in K-9 Kurtarma Köpeği 'Adam' Muhtemel Afetler İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.