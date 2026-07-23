Seyitgazi yangını şehitleri anıldı - Son Dakika
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Seyitgazi yangını şehitleri anıldı

Seyitgazi yangını şehitleri anıldı
23.07.2026 14:59  Güncelleme: 15:02
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçen yıl Seyitgazi'de çıkan orman yangınında şehit olan beş orman işçisi ile beş AKUT gönüllüsünün hatırasını yaşatmak amacıyla anma programı dü

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçen yıl Seyitgazi'de çıkan orman yangınında şehit olan beş orman işçisi ile beş AKUT gönüllüsünün hatırasını yaşatmak amacıyla anma programı düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Yenikent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen anma programına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Recai Erdir, İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, belediye bürokratları, itfaiye personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

Geçen yıl Seyitgazi'de çıkan orman yangınında yürütülen soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucu yangının ortasında kalan beş orman işçisi ile beş AKUT gönüllüsü şehit olmuş, yaşanan acı olay Türkiye'yi yasa boğmuştu. Felaketin birinci yılında düzenlenen anma programında, fedakarlıklarıyla hafızalara kazınan kahramanlar yad edildi.

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Yangında şehit olan Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan için dualar edilirken, program boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, görevleri uğruna hayatlarını feda eden tüm kahramanların hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, onların cesaretinin ve fedakarlığının gelecek nesillere örnek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Anma programı, şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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