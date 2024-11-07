Eskişehir Masal Şatosu'nda 6. Düşündüren Masallar Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Masal Şatosu'nda 6. Düşündüren Masallar Şenliği

Eskişehir Masal Şatosu\'nda 6. Düşündüren Masallar Şenliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, Dr. Nilay Yılmaz'ın danışmanlığında bu yıl toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak 6. Düşündüren Masallar Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. Etkinlikler çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

07.11.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, yazar Dr. Nilay Yılmaz'ın gönüllü danışmanlığında düzenlenen 6'ncı Düşündüren Masallar Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. Şenlikte bu yıl toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapılacak.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek şenlikle ilgili bilgi veren Masal Şatosu yetkilileri, "Masalların konu edildiği atölye ve anlatıların yanı sıra yazarların ve alan uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı panele tüm çocuklar ve yetişkinler davetlidir. Düşündüren Masallar Şenliği'nde her yıl masallar aracılığıyla Dünya Çocuk Kitapları Haftası, Çocuk Hakları Haftası, Dünya Özgürlük Günü, Dünya Felsefe Günü, Dünya Hoşgörü Günü, Dünya Oyun Günü, Dünya Origami Günü ve Dünya Drama Günü'nü kutluyoruz. Bu yıl bu özel günler ve masallar çevrimiçi platformda tüm Türkiye'den çocuk ve yetişkinlerin katılımına açık olacak. 16 Kasım Cumartesi günü ise yüz yüze etkinlikler ile Masal Şatosu'nda sizlerle buluşacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Nilay Yılmaz, Kültür Sanat, Etkinlikler, Eskişehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Masal Şatosu'nda 6. Düşündüren Masallar Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
22:30 Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
22:03 Esenyurt kayyumundan ilk atama Esenyurt kayyumundan ilk atama
22:03 Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 16:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Masal Şatosu'nda 6. Düşündüren Masallar Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.