Eskişehir Masal Şatosu\'nda 6. Düşündüren Masallar Şenliği

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, yazar Dr. Nilay Yılmaz'ın gönüllü danışmanlığında düzenlenen 6'ncı Düşündüren Masallar Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. Şenlikte bu yıl toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapılacak.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek şenlikle ilgili bilgi veren Masal Şatosu yetkilileri, "Masalların konu edildiği atölye ve anlatıların yanı sıra yazarların ve alan uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı panele tüm çocuklar ve yetişkinler davetlidir. Düşündüren Masallar Şenliği'nde her yıl masallar aracılığıyla Dünya Çocuk Kitapları Haftası, Çocuk Hakları Haftası, Dünya Özgürlük Günü, Dünya Felsefe Günü, Dünya Hoşgörü Günü, Dünya Oyun Günü, Dünya Origami Günü ve Dünya Drama Günü'nü kutluyoruz. Bu yıl bu özel günler ve masallar çevrimiçi platformda tüm Türkiye'den çocuk ve yetişkinlerin katılımına açık olacak. 16 Kasım Cumartesi günü ise yüz yüze etkinlikler ile Masal Şatosu'nda sizlerle buluşacak" dedi.