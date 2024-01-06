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Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 18 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 18 Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir merkezli olarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarını işleyen 18 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 18 Zanlı Gözaltına Alındı
06.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:11
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Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, 10'u Eskişehir'de olmak üzere 18 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 7 araç muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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