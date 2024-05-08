Eskişehir'de Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Başladı

Eskişehir\'de Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Başladı

Eskişehir Valiliği himayesinde düzenlenen Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başladı. Fuar, son sınıftaki ortaokul öğrencilerine meslek liselerini tanıtmak için önemli bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, fuar sayesinde lise tercihleri konusunda bilgilenebilecek ve iş dünyasıyla buluşma imkanı bulacak. Fuarda, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi almak için stantlar bulunuyor. Fuar, yarın sona erecek.

08.05.2024 12:25
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Eskişehir Valiliğinin himayesinde Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı başladı.

Vali Hüseyin Aksoy, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, fuarın son sınıftaki ortaokul öğrencilerine meslek liselerini tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Öğrencilerin fuar sayesinde lise tercihleri konusunda bilgilenebileceğini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Mezun olacak meslek liselerindeki son sınıf öğrencilerimizi iş dünyasıyla buluşturmak ve onların çalışma noktasında arzu ettikleri iş yerleri ve iş veren konumunda olan işletmelerimizin de nelere ihtiyacı olduğu bu fuarda karşılıklı olarak ortaya konulacak. Temel amacımız meslek liselerinden mezun olan öğrencilerimizin eğitim aldıkları alanda çalışmalarını sürdürmeleri ve hayata bir an önce atılmalarıdır. Eğitim aldıkları alanlarda yapacakları çalışmalarda çok daha verimli olacaklardır. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temel amacımız daha iyi bir eğitim, daha iyi bir istihdam imkanı yaratabilmek."

Aksoy, beraberindeki protokol üyeleriyle açılışını yaptığı fuardaki stantlarda öğrenciler ve firma temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Liselerden onlarca son sınıf öğrencisinin yer aldığı, birçok proje ve ürünün sergilendiği fuar yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Başladı - Son Dakika

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