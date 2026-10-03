Eskişehir Milli Eğitim Müdürü, YEĞİTEK ve Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Milli Eğitim Müdürü, YEĞİTEK ve Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret etti

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Eskişehir Milli Eğitim Müdürü, YEĞİTEK ve Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret etti
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Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Ölçme Değerlendirme Merkezi ve YEĞİTEK Şubesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde 2026-2027 eğitim öğretim yılı planlaması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve akademik başarı çalışmaları değerlendirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Ölçme Değerlendirme Merkezi ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Şubesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aydın, ziyaretlerde öğretmenler ve birim yöneticileriyle bir araya geldi.

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin planlama ve hedeflerin değerlendirildiği toplantılarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanma süreçleri, akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar, eğitim projeleri ile ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ele alındı.

Toplantılarda ayrıca öğrencilerin akademik kazanımlarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında birim yöneticilerinden bilgi alarak yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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