Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi sol bacağından tabancayla yaralandı. Yaralı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesi'nde bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucunda çıkan kavgada, 42 yaşındaki A.Ç. sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Olayın ardından taraflar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Teksan Sanayi Sitesi'nde durdurulan 26 ABV 114 plakalı otomobilde ekiplerce yapılan incelemede, bacağından yaralı A.Ç'nin araç içinde bulunduğu belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç, tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde E.T.(22) ve M.T. (28) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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