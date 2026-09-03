Eskişehir OSB'de palet tesisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, hasar yok - Son Dakika
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Eskişehir OSB'de palet tesisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, hasar yok

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AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki palet üretim tesisinin talaş depolama alanında dün akşam çıkan yangının saat 22.00 itibarıyla kontrol altına alındığını bildirdi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, üretim tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan palet üretim tesisinin bahçesindeki talaş depolama alanında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, tesislerde herhangi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, dün saat 21.30 sıralarında tesisin açık alanındaki talaş depolama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Yangına süratle müdahale edildiğini ifade eden Hatipoğlu, yangının saat 22.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü bildirdi.

Hatipoğlu, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, üretim tesislerinde de herhangi bir hasar meydana gelmediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Yangının ilk anından itibaren büyük bir gayret ve özveriyle müdahalede bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerimize ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaşanan olayın ardından telefonla, mesajla ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, arayan, soran ve yanımızda olduğunu hissettiren herkese şahsım ve Europen ailemiz adına gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir OSB'de palet tesisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, hasar yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir OSB'de palet tesisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, hasar yok - Son Dakika
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