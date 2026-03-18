Eskişehir polisinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel video

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel video hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yer alan paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu eşsiz zaferi bize armağan eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Eskişehir Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret eden polislerin, şehit kabirlerine karanfil bıraktığı ve her bir polisin mezarların başında selam verdiği anlara ilişkin dron görüntülerine yer verildi.