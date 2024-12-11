Eskişehir Şehir Tiyatroları Genco Erkal Özel Ödülü'nü Aldı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği 2024 TEB Ödülleri Genco Erkal Özel Ödülü'ne "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyunu ile değer görüldü. Topluluk, pazartesi akşamı düzenlenen törende ödülünü teslim aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadıköy Alan Sahnesi'nde Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde, aralarında Dikmen Gürün, Seçkin Selvi, Zeynep Oral, Zehra İpşiroğlu, Esen Çamurdan ve Erdoğan Mitrani gibi isimlerin de ye aldığı tiyatro eğitmeni, eleştirmen, gazeteci ve sanatçılar bir araya geldi.

Gecede Genco Erkal Özel Ödülü, "Politik tiyatro alanında, güncel tiyatro atmosferimize güçlü bir katkı sağlayan, köy seyirlik oyunlarının soyutlama ögeleriyle groteski ve kara mizahı başarıyla iç içe geçiren, orta oyununun yabancılaştırmasını çağcıllaştıran, izleyiciyle bire bir iletişim kuran, müzikli biçemiyle seyirciye düşünme, yargılama ve karar verme olanağı sağlayan, başarılı dekor, ışık, kostüm tasarımları, koreografisi, müziği ve kusursuz ekip oyunculuğu" ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na takdim edildi. 31'inci TEB Ödülleri bünyesinde ilk olarak bu yıl verilen Genco Erkal Özel ödülünü, tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi'nin elinden Ayak Bacak Fabrikası oyununun oyuncuları Hakkı Kuş ve Ali Eyidoğan aldı.

"Eskişehir'de Genco Erkal Sahnesi'ni açıyoruz"

Ödül takdimi sonrası konuşan Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş, "Heyecanlıyız, mutluyuz ama hüzünlüyüz de. Bu değerli ödül için teşekkür ediyoruz. Değerini artıran bir isimle verilmesi sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Genco Erkal ile tiyatromuzun çok özel bir bağı var. Ustamız sanat hayatı boyunca kendi tiyatrosu dışında sadece bizimle, Eskişehir Şehir Tiyatroları ile çalışarak bir oyun yönetti. Azizlikler oyununu. Bu özel bağ o yıllarda kuruldu ve 15 yıldır hiç kopmadı. Yakın zamanda aramızdan ayrılana kadar ustamız bizim için hep bir yol gösterici ve bir lider oldu, doyamadan kaybettik onu. Büyük ustamız ile daha önce Eskişehir'de ismini yaşatacak olan Genco Erkal Sahnesi'nin açılışını yapmak üzere sözleşmiştik. Ancak bu üzücü ayrılık sebebiyle açılış gerçekleşemedi. Hüzünlü de olsa buradan bir müjde vermek istiyorum. Başkanımız Ayşe Ünlüce önderliğinde bu hafta sonu Eskişehir'de Genco Erkal Sahnesi'ni açıyoruz. Herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Özel gecenin sonunda ödüle değer görülen tüm sanatçılar bir araya gelip fotoğraf çektirdi.