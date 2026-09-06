Eskişehir sempozyumunda yemek yarışmasında 80 kadın hünerlerini sergiledi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin en uzun soluklu sanat organizasyonu olan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda, Yöresel Yemek Yarışmaları, birbirinden lezzetli yemeklerin yanı sıra kadınların emeğine ve mutfak kültürüne de sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nden hizmet alan kursiyer kadınların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalarda, et yemeği, sebze yemeği, hamur işi ve tatlı olmak üzere dört farklı kategoride yaklaşık 80 kadın hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, yöresel mutfak kültürünün farklı örneklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışmada dereceye giren isimler, jüri değerlendirmesinin ardından belli oldu.

Yöresel Yemek Yarışması'na Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediyesi meclis üyeleri, Vega AVM Müdürü Emin Aydın, MediaMarkt Eskişehir Mağaza Müdürü Burcu Özmen, Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ile sempozyum sanatçıları katıldı.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK ANLAR"

Yarışmaya katılan kadınları tebrik eden Ataç, "Sizlerle beraber olmak çok güzel. Yaklaşık 20 yıldır yaptığımız bu yarışma büyüyerek gidiyor. Belde Evleri kursiyerlerimiz çoğalıyor. Sonuç olarak böyle güzel günler yaşıyoruz. Bu anlar Türkiye'ye örnek anlardır. Kursiyer arkadaşlarımızın eline sağlık, çok güzel yemekler yapmışlar" dedi.

"BU HAFTA ŞEHRİMİZİN HER YERİNDE SANAT VE KÜLTÜR VAR"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de, "Tepebaşı Belediyemiz tarafından, Ahmet Ataç Başkanımızın liderliğinde düzenlenen Pişmiş Toprak Sempozyumu bütün hızıyla devam ediyor. Şehrimizin her yerinde sanat eserleri var. Şu an yemek yarışmasındayız. Jüri heyeti olarak heyecanlıyız; hem tadıp hem puan vereceğiz. Özellikle Başkanımız Ahmet Ataç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki bu sempozyumu düzenlediler. Bu hafta şehrimizin her yerinde sanat ve kültür var" dedi.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Et yemeği kategorisinde birinciliği Şarhöyük Belde Evi'nden Zehra Altıntaş, Ağrı usulü arpacık soğanlı kavurma ile elde etti. İkinciliği Çukurhisar Belde Evi'nden Arife Aydemir, etli tirit ile kazanırken, üçüncü sırada Tunalı Belde Evi'nden Gültek Othan, hünkar beğendi ile yer aldı. Bu kategoride mansiyon ödülü ise Güllük Belde Evi'nden Handan Boz'un, Emirdağ güveci adlı yemeğine verildi.

Sebze yemeği kategorisinde Fatih Belde Evi'nden Neşe Pehlivan, enginar dolması ile birinci oldu. Şarhöyük Belde Evi'nden Nigar Çelik, zeytinyağlı fasulye ile ikinci, Zincirlikuyu Belde Evi'nden Fethiye Yılmaz, bamya ile üçüncü oldu. Mansiyon ödülünün sahibi ise Hedef Batıkent Belde Evi'nden Emine Kızılkaya, Antep doğraması ile oldu.

Hamur işi kategorisinde birincilik ödülünü Fatih Belde Evi'nden Ayşe Çam, mercimekli mantı ile kazandı. Tunalı Belde Evi'nden Gülşen Aydın, kavurma börek ile ikinci, Bahçelievler Belde Evi'nden Sevda Keser, tarhana böreği ile üçüncü oldu. Muttalip Belde Evi'nden Berilnur Doğu'nun haşhaşlı mercimekli bükme adlı yemeği ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Tatlı kategorisinde ise Çamlıca Belde Evi'nden Raziye Ozan, elmalı turta ile birinciliği elde etti. Sütlüce Belde Evi'nden Hatice Kocaoğlu, nevzine tatlısı ile ikinci, Şarhöyük Belde Evi'nden Elmas Karakaya, şöbiyet ile üçüncü oldu. Fevzi Çakmak Belde Evi'nden İkbal Türk Akar'ın gelin pastası da mansiyon ödülünün sahibi oldu.