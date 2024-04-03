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Eskişehir Seyitgazi'de 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Eskişehir Seyitgazi'de 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD, bugün saat 00.06'da Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 7 kilometre derinlikte ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

03.04.2024 01:49  Güncelleme: 01:52
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde saat 00.06'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ve 3.6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

AFAD, bugün saat 00.06'da Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 7 kilometre derinlikte ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Seyitgazi'de 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Seyitgazi'de 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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