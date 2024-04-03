Eskişehir Seyitgazi'de 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Rize Hemşin'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan anız yangını, 24 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının etrafı güvenli hat ile çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Hemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların endişelenmemesi gerektiği belirtildi.