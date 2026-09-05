Eskişehir Tepebaşı\'nda down sendromlu 17 birey yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında down sendromlu bireylerin katılımıyla yemek yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada renkli görüntüler ortaya çıkarken, yarışmaya katılan tüm bireyler birinci ilan edildi.

Tepebaşı Belediyesi Montaj Atölyeleri'nde ve Gökkuşağı Kafeler'de eğitim alan down sendromlu 17 bireyin katıldığı yarışmada, profesyonel aşçılar da özel bireylere eşlik etti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Vega Outlet AVM Müdürü Emin Aydın ve Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya katıldı.

Yarışma boyunca birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayan bireyler, hünerlerini sergilerken renkli anlar yaşandı. Yarışmanın sonunda tüm katılımcılar birinci ilan edildi. Özel bireylere madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinliğe katılan özel bireyler ve aileleri, organizasyon dolayısıyla Ataç'a teşekkürler etti.

"BU YARIŞMADA HERKES BİRİNCİ"

Ataç da Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında her yıl çeşitli yemek yarışmaları düzenlediklerini belirterek, down sendromlu bireylerin katıldığı yarışmanın da etkinliğin eğlenceli bölümlerinden biri olduğunu söyledi. Ataç, "18'incisini düzenlediğimiz Pişmiş Toprak Sempozyumumuzda her yıl yemek yarışmaları da düzenliyoruz. Pişmiş toprak kaplarda yöresel yemek yarışmalarının yanı sıra down sendromlu bireylerimiz de yemek yarışmasına katılıyor. Bu yarışmada herkes birinci. Tüm yemekler çok lezzetli. Tepebaşı Belediyesi olarak down dendromlu bireylerimiz için hayata geçirdiğimiz çok kıymetli projelerimiz var. Bu yarışma da işin eğlence kısmı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi ailelerine çok teşekkür ediyorum; çocuklarını bize emanet ettikleri için" diye konuştu.