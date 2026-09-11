Eskişehir Tepebaşı'nda park halindeki araçta hareketsiz bulunan kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 68 yaşındaki Mahir Fikri Arsoy'un ölüm nedeni araştırılıyor.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde araç içinde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Merkez Yeni Mahallesi Porsuk Bulvarı Porsuk Boyu Sokak'taki park halinde bulunan hafif ticari aracın içinde hareketsiz birini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 68 yaşındaki Mahir Fikri Arsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Arsoy'un ölüm nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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