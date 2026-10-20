Eskişehir Tepebaşı\'nda yedek anahtarla girilen evde 44 yaşındaki kişi ölü bulundu

Eskişehir Tepebaşı'nda yedek anahtarla girilen evde 44 yaşındaki kişi ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda 44 yaşındaki kişi, iş arkadaşlarının haber alamaması üzerine 112'ye bildirilmesiyle polis tarafından yedek anahtarla girilen evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Yenibağlar Mahallesi Delege Sokak'ta yaşayan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal'dan haber alamayan iş arkadaşları evine geldi.
Zile basmalarına rağmen kendisine ulaşılamayan Uysal'ın durumundan endişelenen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, yedek anahtarla eve girdi.
Uysal'ı hareketsiz yatarken bulan ekipler, sağlık personeline bilgi verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 44 yaşındaki Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Uysal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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