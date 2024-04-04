Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 5 Nisan Cuma gününü 6 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aksoy, mesajında, ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Pek çok hikmet ve bereketi barındıran ramazan ayının Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığını ve bayram sevinci ile taçlandığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:
"Kadir Gecesi, bizlere arınma, bağışlanma fırsatı sunan müstesna bir gecedir. Her ayı ramazan ve her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elimizi uzatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Eskişehirliler olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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