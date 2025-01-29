Eskişehir ve Kütahya'da Yoğun Sis - Son Dakika
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Eskişehir ve Kütahya'da Yoğun Sis

Eskişehir ve Kütahya\'da Yoğun Sis

Sis nedeniyle görüş mesafesi 30-35 metreye düştü, sürücüler kontrollü ilerledi.

29.01.2025 10:16
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Eskişehir ve Kütahya'da kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı.

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler, yollarda kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kütahya

Kütahya'da kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerledi.

Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir ve Kütahya'da Yoğun Sis - Son Dakika

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