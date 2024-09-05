Eskişehir Zabıta Teşkilatı\'nın 198. Yıl Dönümü Kutlandı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci yıl dönümü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutladı.

Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı EBB Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli Zabıta Memuru Kutlu Yıldırım yaptı. Kutlu Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu özel gün sadece zabıtaların tarihsel kökenlerine duyduğumuz saygıyı değil, aynı zamanda toplum düzeninin korunmasındaki kritik yönünü de vurgulamak adına büyük bir anlam taşıyor. Zabıta Teşkilatımız kurulduğu günden bu yana şehirlerimizin düzenini sağlamak, halkımızın güvenliğini temin etmek ve toplumun genel huzurunu korumak adına özverili bir şekilde görev yapmaktadır. 1826 yılında kurulan ilk zabıta teşkilatı şehirlerin düzeni ve halkın refahı için yapılan önemli bir adım olarak tarihteki yerini almıştır. Bugün bu köklü geçmişin ışığında zabıta teşkilatımız modern yönetim anlayışıyla toplumumuzun ihtiyaçlarını en iyi şekilde cevap vermek için çalışmaktadır.

Zabıta Teşkilatı'nın önemi sadece denetimi düzenleme faaliyetleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda vatandaşlarımızın haklarını korumak, şehrimizin güzelliğini ve güvenliğini artırmak için yapılan çalışmalarda da kendini göstermektedir. İyi bir zabıta yalnızca kural ve kanunları uygulayan değil, aynı zamanda halkla sağlıklı bir iletişim kurarak sorunların çözümünde de etkin rol oynayan bir bireydir. Eskişehir Zabıtası olarak çağdaş, laik, demokrat bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş amaçlarını her zaman göz önünde bulundurarak kararlılığımızı ve irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bugün burada teşkilatımızın 198'inci yıl dönümünü kutlarken geçmişten günümüze kadar bu önemli görevi ifa eden tüm zabıtalarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de zabıta teşkilatları Eskişehir halkının yanında, onların huzur ve refahı için hep birlikte huzurlu, düzenli bir toplum için gece gündüz demeden Cumhuriyet şehri olan Eskişehir'imiz için özveriyle, sabırla, sadakatle ve inançla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Zabıta Haftası'nın 198'inci yılını bir kez daha kutluyor ve tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum."