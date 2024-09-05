Eskişehir Zabıta Teşkilatı'nın 198. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Zabıta Teşkilatı'nın 198. Yıl Dönümü Kutlandı

Eskişehir Zabıta Teşkilatı\'nın 198. Yıl Dönümü Kutlandı

Eskişehir Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci yıl dönümü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı EBB Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli Zabıta Memuru Kutlu Yıldırım yaptı.

05.09.2024 15:29  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci yıl dönümü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutladı.

Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı EBB Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli Zabıta Memuru Kutlu Yıldırım yaptı. Kutlu Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu özel gün sadece zabıtaların tarihsel kökenlerine duyduğumuz saygıyı değil, aynı zamanda toplum düzeninin korunmasındaki kritik yönünü de vurgulamak adına büyük bir anlam taşıyor. Zabıta Teşkilatımız kurulduğu günden bu yana şehirlerimizin düzenini sağlamak, halkımızın güvenliğini temin etmek ve toplumun genel huzurunu korumak adına özverili bir şekilde görev yapmaktadır. 1826 yılında kurulan ilk zabıta teşkilatı şehirlerin düzeni ve halkın refahı için yapılan önemli bir adım olarak tarihteki yerini almıştır. Bugün bu köklü geçmişin ışığında zabıta teşkilatımız modern yönetim anlayışıyla toplumumuzun ihtiyaçlarını en iyi şekilde cevap vermek için çalışmaktadır.

Zabıta Teşkilatı'nın önemi sadece denetimi düzenleme faaliyetleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda vatandaşlarımızın haklarını korumak, şehrimizin güzelliğini ve güvenliğini artırmak için yapılan çalışmalarda da kendini göstermektedir. İyi bir zabıta yalnızca kural ve kanunları uygulayan değil, aynı zamanda halkla sağlıklı bir iletişim kurarak sorunların çözümünde de etkin rol oynayan bir bireydir. Eskişehir Zabıtası olarak çağdaş, laik, demokrat bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş amaçlarını her zaman göz önünde bulundurarak kararlılığımızı ve irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bugün burada teşkilatımızın 198'inci yıl dönümünü kutlarken geçmişten günümüze kadar bu önemli görevi ifa eden tüm zabıtalarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de zabıta teşkilatları Eskişehir halkının yanında, onların huzur ve refahı için hep birlikte huzurlu, düzenli bir toplum için gece gündüz demeden Cumhuriyet şehri olan Eskişehir'imiz için özveriyle, sabırla, sadakatle ve inançla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Zabıta Haftası'nın 198'inci yılını bir kez daha kutluyor ve tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel, Zabıta, Yaşam, Kamu, Kamu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Zabıta Teşkilatı'nın 198. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:44:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Zabıta Teşkilatı'nın 198. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement