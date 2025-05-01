Eskişehirli Kadın İşçiler Savunma Sanayisinde

Milli savunma ürünlerinin kritik parçalarını Eskişehirli kadın işçiler üretiyor

Vali Aksoy'dan işçilere ziyaret

42 yaşındaki işçi Sema Orta: "Milli ve yerli projelerde bir kadın elinin değmesi bizi mutlu ediyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hasebiyle, çalışanlarının yüzde 75'i kadın olan, yerli ve milli savunma ürünlerinin parçasını üreten Milli Savunma Bakanlığı onaylı tedarikçi firmadaki işçileri ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalara ziyarette bulunarak, işçilere kolaylık diledi. Aksoy, ziyaret kapsamında Eskişehir merkezli ve 950 çalışandan yüzde 75'i kadın olan bir fabrikada, yöneticilerden bilgi aldı. Vali Hüseyin Aksoy, beyaz eşya ve otomotiv alanının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı onaylı tedarikçi olan firmada; savunma ve havacılık sanayisinde yürütülen milli projelerde İHA, SİHA, füze, tank ve savaş uçağı gibi stratejik platformların altyapısında yer alan haberleşme, radar, elektro-optik, elektronik harp ve komuta kontrol sistemlerine yönelik kablo gruplama çözümleri üretildiği bilgisini öğrendi. Vali Hüseyin Aksoy, burada işçilerle öğle yemeği yedikten sonra, tıbbi malzemeler üreten bir fabrikayı ve çalışanlarını ziyaret etti.

"Savunma sanayine destek oluyoruz"

Savunma sanayiine parça üreten firmadan çalışan 30 yaşındaki Ayşe Kaya, "Hava, deniz, kara bu şekilde milli projelere destek vermeye çalışıyoruz. Milli projelere genel olarak hizmet veriyoruz. İç kablolama olarak görev alıyoruz. Şu an yaptığım ürün, denizlerdeki radarlara takılan iç kablolama grupları. Daha önce de roketlerde, deniz, hava ve kara projelerinde kullanılan kablolar üzerinde çalıştık. Tabii ki bu gurur verici. Bunda bir sorumluluk alıyoruz ve genel olarak savunma sanayine destek oluyoruz. Gurur verici, oldukça güzel bir duygu" dedi.

"Yerli projelerde bir kadın elinin değmesi öncelikle bizi çok mutlu ediyor"

Yerli ve milli ürünlere parça üretmenin gurur verici olduğunu söyleyen 42 yaşındaki işçi Sema Orta şöyle konuştu;

"Milli ve yerli savunma projelerinde bir kadın olarak yer almak beni çok mutlu ediyor. Kablo üretim teknikeriyim. İç ve dış elektriksel kablo gruplaması yapıyoruz. Milli ve yerli projelerde bir kadın elinin değmesi öncelikle bizi çok mutlu ediyor. Ben ve diğer ekip arkadaşlarım hepimiz özgürce ve mutlulukla çalışıyoruz."